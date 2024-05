Tensão em Israel. Partido de Gantz apresenta projeto de lei para dissolver Parlamento

Segundo o União Nacional, de centro-direita, a decisão “chega na sequência do pedido do líder do partido, Benny Gantz, para".O Likud, partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já reagiu, dizendo queisraelitas.Após esta resposta, o União Nacional emitiu uma segunda declaração a culpar Netanyahu pelo pedido de desmantelamento do Governo, mas dizendo que ainda há tempo para encontrar um meio-termo. "Netanyahu,. Ou saímos vitoriosos juntos, ou continua sozinho", acrescentou.

As próximas eleições legislativas em Israel estão previstas para outubro de 2026.

Em maio,. Caso contrário, o líder do União Nacional ameaçou abandonar a coligação.No entanto, o partido do primeiro-ministro e os seus aliados de extrema-direita continuam com a maioria dos lugares no Parlamento, mesmo sem o apoio de Gantz.

Cerco aperta-se em torno de Netanyahu

Benjamin Netanyahu tem enfrentado um crescente descontentamento público após o ataque do Hamas a 7 de outubro, nomeadamente por parte da população, que exige ao primeiro-ministroA ofensiva israelita em Gaza tem também suscitado críticas internacionais, incluindo do mais importante aliado de Israel, os Estados Unidos, que recentemente condenaram os ataques contra Rafah."O dia 7 de outubro foi um desastre que nos, a estabelecer um Governo comunitário amplo e estável que nos conduza em segurança através dos enormes desafios na segurança, na economia e, acima de tudo, na sociedade israelita", frisou em comunicado Pnina Tameno, membro do partido de Gantz. "Propor o projeto de lei agora permitir-nos-á apresentá-lo na sessão em curso".Segundo Telavive, continuam em Gaza mais de 120 reféns do Hamas sequestrados no ataque de 7 de outubro, que fez cerca de 1.200 vítimas mortais.

