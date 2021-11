Tensão pós-Brexit. UE alerta para "consequências graves" caso o Reino Unido invoque o artigo 16

O braço de ferro entre Bruxelas e Londres sobre a Irlanda do Norte dura já há várias semanas, com os dois lados em negociações permanentes sobre possíveis mudanças na forma como o acordo do Brexit funciona para garantir o livre fluxo de comércio entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte.

Caso Bruxelas não ceda, Londres já ameaçou ativar o artigo 16 do protocolo que suspende partes do acordo do Brexit, podendo agravar-se o conflito com os 27.

“Por um lado, o fluxo de produtos entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte será facilitado para produtos que ficarão na Irlanda do Norte. Por outro lado, deve haver fortes salvaguardar e mecanismos de monitorização para assegurar que ficam na Irlanda do Norte”, anunciou Maros Sefcovic, comissário europeu para o Brexit, a 13 de outubro.“Achei isso dececionante e, mais uma vez, exorto o Governo do Reino Unido a envolver-se connosco de forma sincera”, disse o comissário europeu no final de uma reunião dos negociadores em Bruxelas. “Nessa perspetiva, a próxima semana será importante. Devemos concentrar todos os esforços para chegar a uma solução o mais rápido possível”, apelou., alertou Sefcovic.O comissário europeu explica que o acionamento do artigo 16 traria consequências graves tanto para a Irlanda do Norte, uma vez que “levaria à instabilidade e imprevisibilidade”, como para as relações entre a UE e o Reino Unido em geral, “pois significaria uma rejeição dos esforços da UE para encontrar uma solução consensual para a implementação do protocolo”.

O que está em causa no protocolo sobre a Irlanda do Norte?

Esse é um pilar fundamental do processo de paz da Irlanda do Norte desde o acordo de Sexta-Feira Santa de 1998, que pôs fim a anos de conflito. Mas implica uma nova barreira alfandegária no mar da Irlanda para mercadorias que entram na Irlanda do Norte procedentes do resto do Reino Unido, apesar de serem parte do mesmo país. Tal tem gerado mais burocracia para as empresas e causado problemas com a chegada de alguns bens ao território norte-irlandês.

Ficou também previsto no acordo que muitos produtos vindos do resto do Reino Unido para Belfast teriam normas e controlos aduaneiros – controlos que por vontade de Bruxelas podem deixar de existir.O ministro britânico para o Brexit, David Frost, queixa-se que a autonomia do Reino Unido não é total.“A Irlanda do Norte não é um território da UE. Cabe-nos a responsabilidade de salvaguardar a paz e a prosperidade na Irlanda do Norte. E isso pode incluir utilizar o artigo 16 se for necessário”, disse Frost num discurso em Lisboa, a 13 de outubro.O ministro britânico reiterou esta sexta-feira que as propostas da UE não são suficientes. “”, disse Frost na sexta-feira.disse o ministro britânico para o Brexit, alertando que o fosse entre ambas as partes “ainda é bastante significativo e o tempo está a esgotar-se”.

O que é o artigo 16 e o que acontece se for acionado?

Para acionar o artigo, o Reino Unido tem de provar que o protocolo deu origem a “sérias dificuldades económicas, sociais ou ambientais”.

Segundo analistas, seria apenas um pequeno passo entre acionar esse artigo do acordo do ‘Brexit’ e uma guerra comercial declarada.

Caso o Reino Unido acione o artigo 16, haverá uma série de opções disponíveis para a UE, incluindo a notificação de rescisão do acordo de comércio e cooperação que garante o comércio livre de tarifas.Fontes da UE disseram, porém, que é improvável que Bruxelas tome tal decisão dada a série de outras opções dentro do tratado para responder ao Reino Unido, incluindo tarifas direcionadas às exportações britânicas.Frost fixou à UE um prazo de três semanas após a publicação em 12 de outubro para a apresentação de um plano para reduzir drasticamente o nível de controlo sobre o comércio da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte.

“Não vou estabelecer nenhuma data ou qualquer cenário hipotético. Existe um fosso significativo entre nós. Se esse fosso diminuir e a comissão ouvir o que dissemos no documento e olhar para a situação na Irlanda do Norte, talvez isso nos ajude a fazer com que as coisas avancem”, disse o ministro britânico.