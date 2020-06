Tentativa de Trump para bloquear livro de Bolton esbarra em juiz

O Departamento de Justiça norte-americano alegou que o livro de Bolton,, não foi devidamente examinado antes da publicação.

Trump tem sido duro nas críticas ao livro de Bolton, afirmando tratar-se de uma coletânea de “mentiras e histórias falsas”.

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

Foi entendimento do juiz Royce Lamberth que o ex-conselheiro de Donald Trump “jogou” com matérias de segurança nacional, olhando ao teor da obra, e “expôs o seu país a danos”. Ao mesmo tempo, porém,A obra do ex-conselheiro de Segurança Nacional deverá sair para as livrarias na próxima terça-feira.Muito do que está escrito no livro, sublinha a ediçãoda BBC, assenta em conversas à porta fechada, pelo que se trata de conteúdo de verificação impossível.No Twitter, Donald Trump veio entretanto escrever que John Bolton pagará "um preço grande" pela publicação deste livro.

O que escreve John Bolton?

Entre outras revelações,, ao vincar “a importância dos agricultores e do aumento das compras chinesas de sementes de soja e trico para o desfecho eleitoral”.Bolton revela também que Trump terá considerado correta a construção de campos de internamento para opositores políticos na região chinesa de Xinjiang.. No livro é citado, neste plano, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.Trump, ainda segundo Bolton, desconheceria que o Reino Unido era uma potência nuclear e terá perguntado, um dia, a um assessor se a Finlândia pertencia à Rússia.e que este país da América do Sul era “verdadeiramente parte dos Estados Unidos”.

c/ agências