Terceiro bombardeamento atribuído a Israel em três dias atinge soldados sírios

“Hoje, cerca das 0h35 (2h35 em Lisboa),e a sua província”, adiantou a agência estatal síria SANA, citando fonte do exército.De acordo com a mesma fonte,O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, estrutura com sede em Londres, as explosões em Homs, no centro da Síria, foram seguidas de um incêndio, que deflagrou num centro de investigação. Em declarações à agência France Presse,“Um depósito de armas pertencente ao Hezbollah libanês, no aeroporto militar de Dabaa, no sector sudoeste de Homs, ficou destruído”, indicou o mesmo responsável.

Sete bombardeamentos no espaço de um mês

da última noite é o terceiro a atingir alvos em território sírio no espaço de três dias.. Teerão afirma queNasser Kanani, porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, veio condenar a operação do dia 31, garantindo que “o sangue dos mártires de alta patente não será em vão”. Afirmou ainda que

Dois soldados sírios ficaram feridos no bombardeamento de quinta-feira, segundo um balanço do Ministério da Defesa em Damasco.



O Observatório Sírio dos Direitos Humanos refere que. Na última semana, foi também atingido, por duas vezes, o aeroporto de Alepo, no norte da Síria, região de importante influência iraniana.

“Debate interno” não diminui “determinação”

Este domingo, ao dar início à reunião semanal do seu Governo, o primeiro-ministro israelita quis deixar claro que o momento de tensão política e social interna – a contestação ao Executivo por causa do diploma da reforma judicial, entretanto suspenso - não terá impacto na capacidade bélica do Estado hebraico., clamou Benjamin Netanyahu.“Exigimos um preço pesado aos regimes que apoiam o terrorismo, para lá das fronteiras de Israel”, acrescentou o governante, sem confirmar se Israel está por trás dos últimos ataques na Síria.

