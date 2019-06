Terceiro dia consecutivo de protestos na Geórgia

Este sábado, dezasseis pessoas ficaram feridas, com a polícia a usar gás lacrimogéneo e balas de borracha para afastar a multidão.



Os protestos foram motivados pela visita de um deputado russo ao parlamento da Geórgia.



Moscovo acusa a Geórgia de planear os protestos e Vladimir Putin suspendeu mesmo todos os voos comerciais entre os dois países.



A Geórgia e a Rússia não têm relações diplomáticas desde a guerra dos cinco dias, em 2008, relacionada com os movimentos independentistas na Ossétia do Sul e na Abecázia.