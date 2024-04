Termina 1.ª das 7 fases das eleições indianas com menor participação e muitas cores

Mais de 160 milhões de pessoas em cerca de 20 estados indianos estavam inscritas para votar hoje na fase inicial, que terminou com uma afluência pouco superior a 60%, segundo estimativas da Comissão Eleitoral da Índia. Nas últimas eleições, realizadas em 2019, a taxa de participação ultrapassou os 67%.

O estado meridional de Tamil Nadu, governado pelo líder da oposição M.K. Stalin, do Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) que integra a aliança INDIA, escolhe hoje os seus 39 ocupantes da câmara baixa do Parlamento, com um total de 543 lugares.

A região tem resistido ao discurso nacionalista hindu do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi e teve uma taxa de participação inferior a 63%, segundo o organismo eleitoral, quase dez pontos abaixo da registada em 2019.

A vitória do atual primeiro-ministro, que procura o seu terceiro mandato, é tida como certa por muitos analistas, sendo a principal dúvida o número de lugares que o BJP alcançará.

A Comissão Eleitoral da Índia não registou hoje incidentes significativos, num dia marcado sobretudo pela alegria de milhões de eleitores ansiosos por votar.

"Num caleidoscópio da democracia em ação, juntaram-se às festividades eleitorais eleitores de todas as idades, desde jovens enérgicos a idosos sábios, casais, tribos, pessoas com deficiências e recém-casados radiantes", segundo a organismo eleitoral, em comunicado.

Desde a abertura das assembleias de voto, às 07h00 locais (01h30 em Lisboa) até ao encerramento, às 18h00 (12h30), uma ampla palete de cores intensas tomou conta das assembleias de voto.

Tons avermelhados, azulados ou esverdeados marcavam os trajes tradicionais (sari) das mulheres, cuja participação superou a dos homens pela primeira vez nas últimas gerais de 2019.

Como é habitual, as autoridades assinalaram vários casos excecionais de eleitores, incluindo um casal recém-casado que compareceu em trajes de casamento e um outro eleitor que montou um camelo no estado desértico do Rajastão, no noroeste da Índia.

A próxima fase decorrerá na próxima sexta-feira, abrangendo 89 círculos eleitorais parlamentares em treze estados, seguindo-se mais cinco nos dias 07, 13, 20, 25 de maio e 01 de junho, num total de 44 dias, envolvendo mais de 960 milhões de eleitores, protagonizando o maior processo eleitoral do planeta.

A contagem dos votos está marcada para 04 de junho.