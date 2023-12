Terra à beira de ultrapassar cinco pontos críticos climáticos catastróficos

De acordo com os resultados apresentados no relatório,Os cientistas não têm dúvidas: as consequências serão perigosas e irreversíveis, afetando as populações e a natureza., lê-se no documento.Um dos exemplos citados pelos especialistas é o “colapso da grande circulação do Oceano Atlântico, combinado com o aquecimento global”, o que pode levar à “perda de metade da área global destinada ao cultivo de trigo e milho”., frisam os autores, acrescentando que os danos totais “serão muito maiores do que o impacto inicial” ao propagar-se em “cascata através dos sistemas sociais e económicos globais”.Estes pontos críticos em risco mostram, segundo os ambientalistas,

Mundo está numa “trajetória desastrosa”

Para além dos danos irreversíveis e dos riscos para a humanidade, o relatório denuncia o facto, salientam.O problema, explicam estes ambientalistas, é que ultrapassar um destes pontos críticos pode desencadear o mesmo processo com os outros, “causandoadvertem os autores do estudo, que consideram que “a prevenção só é possível se as sociedades e os sistemas económicos forem modificados para reduzir rapidamente as emissões e repor as condições da natureza”.A atual abordagem de mudança incremental linear, segundo os mesmos, “já não é uma opção”.No entanto, nesse período de tempo em que os líderes mundiais alteram e adaptam as suas decisões, ou definem “ações adequadas”, podem ainda “ser desencadeados pontos de rutura negativos” – o que obrigada as sociedades a tornarem-se “urgentemente mais resilientes para minimizar os danos”.