Numa mensagem partilhada nas redes sociais, na internet, Gabriel Attal, que a decisão foi tomada numa reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, que decorreu ontem no Palácio do Eliseu, em Paris.



Tendo em conta que o atentado em Moscovo foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que também representa um ameaça para a França.



O país fica assim no estado de alerta mais elevado, para possíveis ataques terroristas, com um reforço das medidas preventivas.