Theresa May propõe período de dois anos de transição após Brexit

Num discurso proferido em Florença, Itália, Theresa May tentou dar continuidade às negociações do Brexit que se encontram paradas com a União Europeia. A primeira-ministra britânica mostrou grande otimismo na saída do Reino Unido do bloco europeu e declarou que apesar da grande apreensão com o processo de saída, o Reino Unido almeja ser uma nação global e livre nos mercados mundiais.



Num dos pontos mais importantes do seu discurso, Theresa May falou sobre os direitos dos cidadãos europeus a viverem no Reino Unido e propôs um período de transição de dois anos após o processo do Brexit ter sido concluído e manter-se no mercado único que une o bloco europeu.



“Durante o período de implementação, os cidadãos continuarão a poder vir e viver no Reino Unido mas haverá um sistema de registo, uma preparação essencial para o novo regime. A partir de hoje, estas considerações apontam para um período de transição de dois anos”, disse a primeira-ministra britânica.



Sobre os direitos de cidadãos europeus a viver na Grã-Bretanha, Theresa May garantiu que os tribunais britânicos vão ter em conta as considerações do Tribunal de Justiça da União Europeia, e pede um acordo entre os dois lados para ressalvar todos os diretos em causa, apesar de saber que existirão alturas em que haverá divergência.