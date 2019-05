Theresa May sai de Downing Street a 7 de Junho

Sem o apoio do partido conservador e do próprio gabinete, a sempre persistente Theresa May desistiu.



Foram três anos tumultuosos em Downing Street. Resistiu a uma moção de censusra dentro do partido e a outra no parlamento, mas não sobreviveu ao desgaste do Brexit.



O acordo que negociou em Bruxelas, com todas as concessões que acabou por fazer, foi chumbado três vezes.