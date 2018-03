Timor-Leste acredita que tratado com Austrália reduz riscos para investidores

Lusa07 Mar, 2018, 07:12 | Mundo

"Este é um dia histórico. Um capítulo muito importante que começa com os nossos líderes a serem conscientes das responsabilidades ligadas a este tratado. Sabemos que muito tem que ser feito depois de hoje mas o que queríamos alcançar quando iniciámos este processo de reconciliação foi alcançado: uma fronteira marítima permanente", disse o ministro Adjunto do primeiro-ministro timorense para a Delimitação de Fronteiras, Agio Pereira numa conferência de imprensa na sede da ONU.

"Este acordo tornou claro para as duas nações onde está a fronteira. O tratado define as fronteiras permanentes e isso reduz os riscos de investir nos recursos da região", considerou ainda.

Agio Pereira falava numa conferência de imprensa conjunta com a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, depois de ambos assinarem o histórico "Tratado entre a Austrália e a República Democrática de Timor-Leste que estabelece os seus limites marítimos no mar de Timor".

O ministro timorense sublinhou a presença na cerimónia do secretário-geral da ONU, António Guterres, um "amigo muito próximo" de Timor-Leste que "deu grandes passos para ajudar a independência de Timor-Leste" e que esteve presente hoje num "acontecimento histórico tão importante" para os timorenses.

Sobre o desenvolvimento do campo petrolífero Greater Sunrise - aspeto ainda não acordado - Julie Bishop disse que qualquer das opções, trará "grandes benefícios a Timor-Leste", disponibilizando-se para que Austrália continue a apoiar Timor-Leste nas negociações com as petrolíferas.

"Estamos a falar de milhares de milhões de dólares durante a vida do projeto", disse Bishop.

"As opções devem ter em conta a viabilidade económica a longo prazo. O interesse da Austrália é garantido com o desenvolvimento do recurso para benefícios de Timor-Leste. É do nosso interesse que Timor-Leste seja um vizinho estável e próspero, e por isso queremos ver um projeto que seja economicamente viável a longo prazo para dar os máximos benefícios a Timor-Leste", considerou.

Agio Pereira, por seu lado, reiterou a vontade de que a opção seja a de um gasoduto para o sul de Timor-Leste, considerando que terá um impacto "transformativo, económica e socialmente", para a população maioritariamente jovem e para construir confiança no país.

"Se investidores virem que Timor-Leste consegue gerir uma indústria complexa como `downstresm`, construir gasoduto e unidade de LNG, confiarão que Timor-Leste conseguirá fazer mais do que isso", disse o ministro timorense.

A chefe da diplomacia australiana disse que o tratado com Timor-Leste não afeta o previamente existente tratado com a Indonésia, explicando que falou com a sua homóloga em Jacarta que "congratulou Timor-Leste e a Austrália sobre o tratado".

"O tratado entre a Austrália e a Indonésia mantém-se. Este tratado abre caminho para Timor-Leste e a Indonésia negociarem fronteiras. Isso terá impacto imediato de adaptar as fronteiras a leste e oeste do tratado, o que está previsto", afirmou.

Bishop saudou o "acordo histórico" de hoje, importante tanto a nível bilateral como "em termos do direito internacional" faltando agora chegar a acordo sobre o Greater Sunrise.

Agio Pereira referiu que apesar dos sobressaltos nas negociações, o acordo mostra o êxito das negociações, tendo Bishop afirmado que a "Austrália rejeita qualquer sugestão de ter atuado de qualquer forma que não seja em boa fé".