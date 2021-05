Timor-Leste e Estados Unidos assinam primeira tranche de apoio financeiro

A nova assistência, a cinco anos, vai ter o valor total de 92,4 milhões de dólares (77,1 milhões de euros).



O documento referente à primeira tranche do acordo de assistência ao desenvolvimento (DOAG, na sigla em inglês), no valor de 17,9 milhões de dólares (14,93 milhões de euros), foi assinado pelo ministro das Finanças timorense, Rui, Gomes e pelo diretor da missão da agência para o Desenvolvimento Internacional norte-americana (USAID, em inglês) em Timor-Leste, James Wright.



O acordo abrange vários programas a serem executados através da USAID, em colaboração com vários Ministérios, em setores da economia não petrolífera, como turismo, produção agrícola e boa governação, disse Rui Gomes.



Na cerimónia de assinatura, Rui Gomes lembrou a parceria de longa data entre os dois países e "a imensa" assistência dada até agora pelos Estados Unidos, a abranger "quase todos os aspetos do desenvolvimento de Timor-Leste, incluindo a educação e a saúde, o desenvolvimento do setor privado, a defesa e a segurança, a agricultura e o turismo".



O novo acordo marca um reforço da da parceira e simboliza "a contínua confiança" do governo norte-americano em Timor-Leste, acrescentou.



Além deste apoio, estão a ser finalizados outros investimentos, num valor total superior a 200 milhões de dólares (164,4 milhões de euros), através da Millennium Challenge Corporation, iniciativa cujo arranque tem sido condicionada pelas restrições da pandemia da covid-19.



Por seu lado, o embaixador dos Estados Unidos em Díli, Kevin Blackstone, afirmou que este pacote de apoio vai ser alargado até 2025.



Desde 2001, os Estados Unidos canalizaram para Timor-Leste assistência ao desenvolvimento no valor de mais de 350 milhões de dólares (287,7 milhões de euros).