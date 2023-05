Timor-Leste. EUA elogiam votação que serve "de inspiração para a democracia a nível mundial"

"Felicitamos as autoridades timorenses pela realização de eleições livres, justas e transparentes, e as centenas de milhares de eleitores timorenses que votaram pacificamente e fizeram ouvir a sua voz", pode ler-se no comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

Na mesma nota, salienta-se que "estas eleições refletem o empenho do povo de Timor-Leste na democracia e em processos políticos pacíficos e servem de inspiração para a democracia a nível mundial".

"Desejamos aos líderes recém-eleitos sucesso nos seus esforços para servir Timor-Leste e o seu povo, e para construir uma sociedade segura, inclusiva e próspera", acrescenta-se.

O Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), de Xanana Gusmão, venceu as eleições de domingo, segundo os resultados nacionais provisórios do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), quando está praticamente concluída a contagem dos votos, faltando definir se obtém maioria absoluta.

Neste momento falta apenas concluir o apuramento em três municípios -- Bobonaro, Covalima e Manatuto -, com a contagem já bastante avançada e o CNRT a liderar.

Um número recorde de mais de 890 mil eleitores estavam registados para a votação, à qual concorreram 17 partidos, num sufrágio em que são escolhidos os 65 deputados do Parlamento Nacional.

Milhares de observadores de Timor-Leste e de vários países, bem como centenas de jornalistas foram acreditados para acompanhar a votação.

Timor-Leste, uma ex-colónia portuguesa até 1975, mas invadida e anexada no mesmo ano pela Indonésia, tornou-se no mais jovem Estado soberano do século XXI, a 20 de maio de 2002, dia em que o país assinala a restauração da independência.