Tiroteio em Las Vegas faz dezenas de vítimas

02 Out, 2017, 09:39 / atualizado em 02 Out, 2017, 10:06

O suspeito estava no 32º andar do hotel Mandalay Bay Casino, onde morreu. O Xerife Joseph Lombardo, responsável da Las Vegas Metropolitan Police, em conferência de imprensa, disse acreditar que o homem agiu sozinho. Trata-se de um homem residente em Las Vegas. No entanto, as autoridades estão à procura da companheira do suspeito, uma mulher asiática.



A polícia não revelou qualquer dado sobre a identidade do atirador, nem sobre as motivações deste ataque. O Xerife disse, no entanto, que as autoridades acreditam que o homem não está ligado a qualquer grupo militante.



Já durante a manhã a polícia tinha revelado que um suspeito tinha sido atingido e que acreditava não haver mais nenhum atirador envolvido.





O tiroteio terá ocorrido às 22h45, no Mandalay Bay Casino, na famosa Strip de Las Vegas, onde decorria um concerto ao ar livre, o Route 91 Harvest Festival. A rua foi encerrada pela polícia durante a noite e o aeroporto chegou a estar condicionado.Os vídeos que têm sido publicados nas redes sociais mostram o momento em que os tiros foram disparados, que faz pressupor que se tratava de uma arma automática.