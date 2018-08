Tiroteio em massa em torneio de videojogos na Florida

A CNN, televisão americana, cita o departamento do xerife de Jacksonville que escreveu no Twitter estar em curso um "tiroteio em massa" e aconselha o público a "manter-se afastado da zona", porque "a zona não é segura neste momento.

A polícia local confirma também que existem várias mortes, com a imprensa local a avançar que são quatro as vítimas mortais, havendo cerca de dez feridos.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT