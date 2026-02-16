Tiroteio em Rhode Island faz dois mortos além do atirador que se suicidou

(em atualização)





A mesma fonte referiu que o tiroteio se deu durante uma discussão entre os dois adultos. O homem acabou por disparar contra a mulher, matando-a, e contra os três filhos. Foi confirmado que pelo menos um destes está hospitalizado em estado crítico.





Os tiros terão atingido cinco pessoas. O autor dos disparos virou depois uma arma contra si e disparou, morrendo no local, confirmou depois em conferência de imprensa a chefe da Polícia de Pawtucket, Tina Goncalves.





"Aparentemente, foi um ataque premeditado, possivelmente relacionado com uma disputa familiar", disse. Gonçalves não adiantou pormenores sobre o suspeito nem sobre a idade das vítimas mortais, embora tenha afirmado que ambas pareciam ser adultas.

De acordo com este canal, citando o gabinete do presidente da Câmara de Pawtucket, a primeira vítima mortal dos disparos identificada havia sido uma rapariga jovem. Três pessoas foram hospitalizadas em estado crítico, com ferimentos de bala, referiu Tina Gonçalves.





Uma das quatro outras pessoas inicialmente referidas como feridas gravemente, foi depois dada como morta.

Na altura do tiroteio encontravam-se na arena a jogar hóquei no gelo duas equipas das Escolas de Coventry e de Blackstone Valley. No local estavam ainda alunos de outras escolas.





Agentes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) foram chamados para auxiliar a polícia local.





O governador Dan McKee afirmou que a Polícia Estadual de Rhode Island também está a trabalhar em conjunto com as agências locais. A Polícia de Providence enviou igualmente agentes para prestar auxílio, como informou numa publicação na rede X.





As primeiras inquirições procuraram eventuais suspeitos igualmente envolvidos no ataque, mas o FBI garantiu depois que não havia qualquer ameaça ao público.





"Neste momento, não há qualquer ameaça iminente à segurança pública e não houve qualquer pedido de assistência por parte do FBI", escreveu a agência na página X. "No entanto, o público deve continuar a evitar a área. As nossas orações estão com todos os afetados por este incidente".

Alvos seriam pais de alunos





Famílias e sobreviventes em choque permanecem em torno do local do ataque, ocorrido pelas 14h30 locais. Pawtucket é uma cidade de 80.000 habitantes a norte de Providence.





North Providence, uma das escolas envolvidas com uma equipa formada por alunos de diferentes escolas, disse à CNN que "as informações preliminares indicam que o incidente pode ter envolvido pais de alunos da NP".





Todos os alunos da North Providence estão em segurança, disse depois o superintendente da escola em comunicado à WJAR.



Entretanto, Coventry, afirmou que todos os seus alunos foram localizados.



“Um agente do Departamento de Polícia de Coventry está no local e permanece com os nossos alunos. Os funcionários também estão com o pessoal e continuamos a monitorizar a situação enquanto os planos de reunificação são coordenados”, disse o superintendente Don Cowart numa carta aos pais, obtida pela CNN.



A WJAR refere ainda que a Saint Raphael Academy, que também tinha alunos nlocal, referiu a ocorrência de “um incidente horrível com um atirador ativo. Foi-nos dito que nenhum membro da nossa família SRA ficou ferido”.



“Estou a rezar por Pawtucket e por todos os envolvidos”, disse McKee na X.





O incidente ocorreu apenas dois meses depois de um tiroteio na Universidade Brown, a poucos quilómetros a sul, que abalou Rhode Island e sublinhou a vulnerabilidade dos espaços comunitários fiáveis.



A arena Dennis M Lynch fica a cerca de oito quilómetros a norte do edifício de engenharia Barus and Holley da Universidade Brown, em Providence, onde um homem de 48 anos, cidadão português, abriu fogo em dezembro, matando dois estudantes e ferindo outras nove pessoas.

