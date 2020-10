Toda a América está hoje na avenida Wedgewood, Nashville

"Isto aqui é uma pequena América" diz à Lusa uma ativista que luta pelos direitos da comunidade LGBT, frisando que todas as tendências do país estão concentradas frente ao local onde os dois candidatos vão debater, afirma, "o futuro dos Estados Unidos".

No cruzamento da Avenida 06 e a Avenida Wedgewood, Nashville, algumas centenas de pessoas, apoiantes dos dois candidatos manifestam-se com bandeiras de campanha ou cartazes de apoio a cada um dos candidatos.

O debate entre Donald Trump, pelo Partido Republicano, e Joe Biden pelo Partido Democrata, começa dentro de poucas horas e as pessoas que se concentram esperam ver os candidatos a entrar no campus da universidade onde vai ser transmitido o frente-a-frente muito aguardado pelos eleitores.

"Ninguém pode ocupar ilegalmente a nossa terra" diz um cartaz de uma apoiante de Donald Trump que se manifesta diretamente "contra os emigrantes" enquanto ao lado uma família reza de joelhos e olhos fechados uma oração "contra o aborto".

"Os pecadores não vão para o céu", grita um outro membro da congregação que aproveita o debate presidencial para pregar o evangelho e "difundir a mensagem contra o aborto".

As duas manifestações misturam-se pelos passeios com os apoiantes de Joe Biden a pedirem respeito pelos "direitos humanos" e a exigirem medidas contra a violência policial.

Sendo Nashville a capital da música "country" os carros que passam sintonizam estações de rádio em grande volume assim como se ouvem hinos de campanha cantados por músicos do estado do Tennessee, sobretudo de apoio à reeleição do presidente.

Nos últimos minutos chegou ao local um grupo com uma enorme faixa de pano negro com a inscrição "Trump é um mentiroso" provocando o protesto dos apoiantes do presidente dos Estados Unidos, do outro lado da rua.

* Pedro Sousa Pereira (texto), Mário Cruz (fotos), enviados da agência Lusa *