Todos são vulneráveis a ciberataques, diz Europol

Foto: Reuters/Kacper Pempel

Rob Wainwright teme que o número de lesados cresça ainda mais amanhã, quando as pessoas voltarem ao trabalho, depois do fim-de-semana.



O chefe do Europol fala num ataque sem precedentes e assume que há, neste momento, uma grande preocupação com os computadores dos sistemas de saúde de vários países.



O ataque informática à escala internacional atingiu, sobretudo, empresas de telecomunicações e energia, mas chegou também a outros setores, como o automóvel, por exemplo.



E o diretor diz que há uma mensagem muito clara a retirar deste ataque: todos os setores são vulneráveis e é urgente corrigir e atualizar os sistemas informáticos.



A Renault, uma das empresas que sofreram os efeitos do ciberataque, disse hoje que espera ter condições para retomar a produção nas fábricas afetadas já amanhã.



Ontem, a marca de automóveis interrompeu a produção em algumas unidades, para evitar uma propagação ainda maior do virus.