Tonga. Vulcão no Pacífico fez-se sentir até aos Açores

Foi registado a milhares de quilómetros de distancia o tsunami provocado pelo vulcão do arquipélago de Tonga, no oceano pacífico. Houve reflexos no mar dos Açores verificados pelo IPMA. Quatro dias depois, o arquipélago de Tonga continua isolado.