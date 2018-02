TPI analisa alegações de crimes de Duterte contra a humanidade

Sandra Salvado - RTP08 Fev, 2018, 11:18 | Mundo

O TPI informou esta semana as autoridades das Filipinas que iniciou uma análise preliminar de uma queixa apresentada contra o Presidente do país por alegados crimes contra a humanidade.



Em conferência de imprensa, o porta-voz do líder filipino, Harry Roque, classificou a decisão do TPI como "um desperdício de tempo e dos recursos do tribunal".



Citado pelo jornal britânico The Guardian, o assessor do Presidente disse ainda que discutiu o processo judicial na quarta-feira, durante duas horas, com Rodrigo Duterte, e que lhe assegurou total disponibilidade para ser julgado pelas instâncias judiciais. "Ele está farto de ser acusado. Ele quer estar no tribunal e quer pôr a Procuradoria no banco dos réus."



No site oficial do Tribunal Penal Internacional não foi publicado qualquer anúncio ou informação sobre o processo decorrente desta queixa contra o Presidente das Filipinas. Uma queixa relacionada com os cerca de quatro mil homicídios de cidadãos por forças policiais nos últimos 19 meses - numa campanha de perseguição brutal incitada pelo líder filipino e que está a alarmar cada vez mais a comunidade internacional.







Duterte tem lançado ataques contra o TPI, acrescentando que está disposto a apodrecer na prisão para salvar os filipinos.

Rodrigo Duterte já chegou mesmo a ameaçar retirar as Filipinas do TPI, considerando este tribunal "merdoso", "inútil" e "hipócrita".

A maior parte das vítimas da sua campanha são filipinos pobres, de áreas urbanas, que não chegam a ver reconhecido o direito a um julgamento imparcial pelo alegado crime de tráfico de droga.



Já em relação aos advogados europeus, que o têm acusado publicamente, diz que são "podres", "estúpidos" e que têm "cérebros do tamanho de uma ervilha".



Também a polícia filipina diz que os milhares de mortes decorrentes desta guerra contra as drogas são legítimas. Já a oposição e diversos grupos de Direitos Humanos acusam o Presidente filipino de incitar a homicídios extrajudiciais, ao incitar as autoridades a matar e a dizer aos cidadãos que também devem pegar em armas para travar a circulação de drogas no país.



Acusam ainda as autoridades policiais forjar provas, fabricar relatórios e executar toxicodependentes e alegados traficantes a sangue frio.

TPI já recebeu mais de 12 mil queixas

Um advogado filipino apresentou uma queixa formal contra Duterte e outros 11 políticos do país no TPI, em abril do ano passado, onde acusa o Presidente de cometer crimes contra a humanidade de forma "repetida, imutável e contínua".







Desde que foi criado em 2002, o Tribunal Penal Internacional já recebeu mais de 12 mil queixas ou comunicações contra diversos líderes e ex-líderes, sendo que apenas nove delas originaram julgamentos.



O porta-voz do Presidente filipino, Harry Roque, acusou ainda "inimigos domésticos do Estado” de estarem por trás da queixa contra Duterte, alegando que o TPI não tem jurisdição neste caso porque a guerra contra as drogas é um assunto soberano do país.



Por outro lado, há casos pendentes nos tribunais filipinos que demonstram que os recursos legais para analisar este tipo de queixas contra o Presidente ainda não foram esgotados a nível interno.