"Trabalhar em alta intensidade durante longas horas". Musk lança ultimato a funcionários do Twitter

“Daqui em diante,”, escreveu o bilionário numaos seus funcionários a que o Guardian teve acesso “Isso significará trabalhar em alta intensidade por longas horas. Apenas os desempenhos excecionais irão receber aprovação”.No, Elon Musk pediu ainda aos funcionários que clicassem, até às 17h00 locais (22h00 em Lisboa) de quinta-feira, numa hiperligação caso quisessem “fazer parte do novo Twitter”.Se não cumprirem o pedido, os trabalhadores, ameaçou o dono da rede social. “Seja qual for a decisão que tomem, agradeço os vossos esforços para tornar o Twitter bem-sucedido”, escreveu.O bilionário acrescentou que a plataforma passará a ser “muito mais virada para a engenharia” sob a sua liderança e que “aqueles que forem ótimos com programação vão representar a maioria da equipa”.em forma de ultimato surge após despedimentos em massa no Twitter – assim como noutras gigantes tecnológicas – no início de novembro.O dono da rede social tem mostrado também retaliação para com funcionários que se oponham publicamente aos seus ideais. Foi o caso do engenheiro Eric Frohnhoefer, que considerou “incorreto” umde Musk. Este último apressou-se a despedi-lo.Outros decidiram, nomeadamente os que estavam em cargos executivos, como o presidente-executivo Parag Agrawal, ou o chefe da equipa de Confiança e Segurança, Yoel Roth.Na terça-feira, Elon Musk anunciou o adiamento do lançamento do novo sistema de verificação de contas no Twitter, para “assegurar que está sólido”. A nova data é 29 de novembro.O novo sistema “premium”, chamado Twitter Blue, terá um custo mensal de oito dólares.