Tragédia em estádio na Indonésia provoca 125 mortos

É uma das maiores tragédias de sempre num estádio de futebol. Aconteceu a noite passada na Indonésia. Pelo menos 125 pessoas mortas e mais de três centenas de feridos depois de um jogo do campeonato entre duas equipas rivais. Os dois portugueses que estavam em campo contaram à RTP, as horas de terror vividas no estádio. As imagens que vamos ver são violentas e podem afetar pessoas mais sensíveis.