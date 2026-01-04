Tragédia na Suíça. Confirmada a morte de cidadã portuguesa desaparecida após incêndio

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "lamenta profundamente a morte da cidadão de nacionalidade portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, que estava desaparecida na sequência da tragédia ocorrida em Crans-Montana, na Suíça".





O Estado português e as autoridades suíças "já apresentaram condolências à família", acrescenta a nota.





Reportagem no Jornal da Tarde | 4 de janeiro de 2026



A cidadã portuguesa de 22 anos, natural de Santa Maria da Feira, estava desaparecida após o incêndio ocorrido numa estância de esqui em Crans-Mointana, na Suíça, na noite do fim de ano.

O anúncio do Governo português surge no mesmo dia em que a polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio da véspera de Ano Novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.



