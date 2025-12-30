Tratamento personalizado? Descobertos dois novos subtipos de esclerose múltipla

Milhões de pessoas têm a doença em todo o mundo, mas os tratamentos são geralmente selecionados com base nos sintomas e podem não ser eficazes porque não visam a biologia subjacente do doente.



Os investigadores afirmam que esta descoberta permitirá aos médicos compreender com maior precisão quais os doentes com maior risco de diferentes complicações, abrindo caminho para um atendimento mais personalizado.

O estudo utilizou a aprendizagem automática para analisar dados de ressonância magnética e biomarcadores de pessoas com EM remitente-recorrente e EM secundária progressiva. Ao combinar estes dados, os investigadores conseguiram identificar dois novos subtipos biológicos de EM.