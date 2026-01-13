Tratores em Paris. Agricultores em protesto contra assinatura do acordo entre UE e Mercosul

Rosário Salgueiro | correspondente da RTP em Paris



Les quais ce matin, aux abords de l’Assemblée nationale. @BFMTV pic.twitter.com/nBrUum3Q6F — Marie Gentric (@MarieGentric) January 13, 2026

Dispositif de sécurisation et de circulation mis en place par la préfecture de Police à l’occasion de la manifestation déclarée par les agriculteurs de la FNSEA le 13 janvier 2026.



Consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/AC175ZGZjV — Préfecture de Police (@prefpolice) January 12, 2026

La mobilisation des agriculteurs traduit une inquiétude légitime, que je comprends pleinement. J’en appelle, comme toujours, au calme et au respect des personnes et des biens.



Des premières réponses concrètes ont d'ores et déjà été apportées vendredi avec un plan d'urgence… — Annie Genevard (@AnnieGenevard) January 13, 2026

Os agricultores franceses voltaram esta terça-feira às ruas de Paris em protesto contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e a Mercosul, que contou com o voto contra da França.. Percorreram as principais artérias da cidade, como os Campos Elísios, até chegarem à Assembleia Nacional, onde se reuniram num cordão com 1,2 quilómetros., tendo o presidente da FNSEA, Arnaud Rousseau, reunido com a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e com o presidente dos Republicanos, Bruno Retailleau. Irá reunir-se com representantes do governo esta tarde.Ao contrário da manifestação da passada quinta-feira, convocada pela Coordenação Rural, foi autorizada pela Prefeitura da polícia.Através da rede social X, a governante lembra que foi apresentado na passada sexta-feira “plano de emergência que aumenta o compromisso do Estado para 300 milhões de euros e prevê simplificações concretas”, como a proibição da importação de produtos que contenham substâncias fitofarmacêuticas proibidas, e a suspensão do Mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço para fertilizantes.Um dos pontos de maior tensão, a barricada na autoestrada A64, perto de Toulouse, erguida há um mês, começou a ser desmantelada pela polícia às 4h00 (3h00 em Lisboa), tendo sido totalmente removida ao final da manhã. No entanto, o grupo Ultras da A64 já prometeu “remobilizar”.O acordo permite uma eliminação gradual das tarifas sobre os produtos agrícolas sul-americanos, o que preocupa a França, que votou contra o acordo, por receio de circulação de produtos que não cumpram as normas sanitárias do espaço comunitário.No entanto,e prometeu apoios aos agricultores, como o reforço do orçamento comunitário para a agricultora, para atenuar o impacto da proposta redução da Política Agrícola Comum (PAC).