Tratores em Paris. Agricultores em protesto contra assinatura do acordo entre UE e Mercosul

Os agricultores pedem medidas de apoio àquilo que consideram ser concorrência desleal com a entrada de produtos da América do Sul no país.

RTP /
Teresa Suarez - EPA

VER MAIS
Os agricultores franceses voltaram esta terça-feira às ruas de Paris em protesto contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e a Mercosul, que contou com o voto contra da França.

Cerca de 350 tratores da Federação Nacional dos Sindicatos Agrícolas (FNSEA) e da Juventude Agrícola, chegaram às primeiras horas da manhã a Paris, vindo do norte de França. Percorreram as principais artérias da cidade, como os Campos Elísios, até chegarem à Assembleia Nacional, onde se reuniram num cordão com 1,2 quilómetros.
Rosário Salgueiro | correspondente da RTP em Paris
Os agricultores prometem “ficar até sermos ouvidos”, tendo o presidente da FNSEA, Arnaud Rousseau, reunido com a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e com o presidente dos Republicanos, Bruno Retailleau. Irá reunir-se com representantes do governo esta tarde.


Rousseau pede “um texto de urgência” e o “encaminhamento ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que a jurisdição competente possa determinar se o acordo UE-Mercosul está ou não em conformidade com o direito europeu”.

Ao contrário da manifestação da passada quinta-feira, convocada pela Coordenação Rural, foi autorizada pela Prefeitura da polícia.


A ministra da Agricultura e Soberania Alimentar, Annie Genevard, apelidou o protesto de “preocupação legítima, que compreendo perfeitamente”, mas apela “à calma e ao respeito pelas pessoas e pela propriedade”.

Através da rede social X, a governante lembra que foi apresentado na passada sexta-feira “plano de emergência que aumenta o compromisso do Estado para 300 milhões de euros e prevê simplificações concretas”, como a proibição da importação de produtos que contenham substâncias fitofarmacêuticas proibidas, e a suspensão do Mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço para fertilizantes.


Um dos pontos de maior tensão, a barricada na autoestrada A64, perto de Toulouse, erguida há um mês, começou a ser desmantelada pela polícia às 4h00 (3h00 em Lisboa), tendo sido totalmente removida ao final da manhã. No entanto, o grupo Ultras da A64 já prometeu “remobilizar”.

Uma das causas dos protestos é o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países da Mercosul. Este acordo foi concluído em 2019, mas só foi aprovado pela UE na passada sexta-feira, e será assinado este sábado, no Paraguai.

O acordo permite uma eliminação gradual das tarifas sobre os produtos agrícolas sul-americanos, o que preocupa a França, que votou contra o acordo, por receio de circulação de produtos que não cumpram as normas sanitárias do espaço comunitário.

No entanto, a UE defende o acordo como uma alternativa à dependência face à China e uma poupança de cerca de quatro mil milhões de euros em tarifas e prometeu apoios aos agricultores, como o reforço do orçamento comunitário para a agricultora, para atenuar o impacto da proposta redução da Política Agrícola Comum (PAC).

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB