Partilhar o artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição Imprimir o artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição Enviar por email o artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição Aumentar a fonte do artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição Diminuir a fonte do artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição Ouvir o artigo Travar visita do Presidente de Timor-Leste a Portugal é "desastre diplomático" - Oposição

Tópicos:

Adriano, Fretilin [Frente Revolucionária, VIII,