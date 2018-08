Três jornalistas russos assassinados na República Centro Africana

RTP02 Ago, 2018, 09:35 | Mundo

Experientes em documentar situações de guerra, Orkhan Dzhemal, Aleksandr Rastorguev e Kirill Radchenko foram surpreendidos na segunda-feira, quando se dirigiam para Bambari mas acabaram por ser assassinadas na região de Sibut, a norte da capital da República Centro Africana, Bangui.



O grupo estava no país para realizar um documentário sobre as atividades do grupo Wagner, uma empresa de segurança que recebeu pedidos do Kremlin para conduzir tarefas militares secretas na Ucrânia e na Síria e que agora se encontrava na República Centro Africana.



Não há provas que o assassinato dos três jornalistas esteja ligado à realização do documentário, pedido pelo Centro de Controlo e Investigação, uma organização noticiosa, financiada por Mikhail Khodorkovsky, um homem de negócios do petróleo que se encontra exilado.



Para além de investigar as atividades do grupo Warner na República Centro Africana, que tem relações duvidosas com o Kremlin (que já negou qualquer ligação), os três jornalistas procuravam evidências do interesse russo nos recursos do país, como o ouro, urânio e exploração de diamantes.



O presidente da região de Sibut, Henri Depele, revelou à Reuters que o grupo foi alvo de emboscada, nomeadamente de um grupo de rebeldes. O condutor da viatura, que sobreviveu, deu o alerta e afirmou que os três jornalistas foram assaltados por um grupo de homens com turbantes, que falavam árabe, abriram fogo e levaram o equipamento que estava no carro.



Orkhan Dzhemal tinha 51 anos e era um experiente correspondente militar, tendo estado presente em vários conflitos pelo mundo. Aleksandr Rastorguev, com 47 anos, era um dos maiores documentaristas russos e Kirill Radchenko (33 anos) era operador de câmara.