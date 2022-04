Três republicanos fora das primárias no Tennessee

A decisão partidária é um desfecho há muito esperado, depois de meses de debate sobre Morgan Ortagus, ex-porta-voz do Departamento de Estado da administração de Trump, que estava na corrida ao 5.º Distrito do Congresso de Nashville.

Apesar do apoio público de Trump, alguns republicanos criticaram a escolha, ao apontarem que esta tinha acabado de se mudar para o estado e que não conhecia nem a região, nem os eleitores.

O Congresso do Tennessee, controlado pelos republicanos, tentou retirar Ortagus e outros da corrida eleitoral, impondo requisitos de residência à maioria dos candidatos à Câmara e ao Senado dos EUA.

Em comunicado, Morgan Ortagus manifestou-se "profundamente dececionada" com a decisão do comité executivo do Partido Republicano.

"Como sempre disse, acredito que os eleitores do Tennessee devem escolher o seu representante, não os membros do partido. A nossa equipa está a avaliar as opções que temos", referiu.

Já Robby Starbuck reagiu na rede social Twitter, publicando um pequeno vídeo com uma música sombria que dizia "guerra" ("war", em inglês).

"Em Cuba, existem eleições simuladas, onde o partido decide quais os candidatos que podem concorrer. Isso é o que está a acontecer agora no Tennessee", atirou mais tarde, acrescentou que a sua família não viajou de Cuba para que os EUA se tornassem aquele país.

Os representantes da campanha de Baxter Lee não responderam de imediato a um pedido de reação.

O campo republicano para o 5.º Distrito inclui agora a ex-presidente da Câmara dos Representantes do estado, Beth Harwell, o prefeito do condado de Maury, Andy Ogles, e um general aposentado da Guarda Nacional, Kurt Winstead.

Do lado democrata, a senadora estatal Heidi Campbell concorre pela vaga no 5.º Distrito.