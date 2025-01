Treze palestinianos mortos em ataques israelitas a Gaza

De acordo com a agência palestiniana, sete pessoas morreram e várias ficaram feridas num bombardeamento a uma escola na cidade de Gaza.

Um outro ataque aéreo contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, centro da Faixa de Gaza, matou seis cidadãos e feriu sete, ainda segundo a Wafa.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) não confirmaram estes ataques.

A morte dos 13 cidadãos palestinianos ocorre quando está no horizonte um possível acordo de cessar-fogo entre o Governo israelita e a organização islamita Hamas, que governa de facto a Faixa de Gaza desde 2007.

Fontes próximas das negociações, citadas pelo jornal The Times of Israel, disseram que as duas partes já chegaram a um acordo de princípio sobre a libertação dos reféns detidos pela fação palestiniana em Gaza desde outubro de 2023.

Uma das principais questões por finalizar, de acordo com responsáveis árabes ouvidos pelo jornal israelita, está relacionada com a retirada das IDF do enclave palestiniano, estando os mediadores ainda à espera de um mapa de Israel.

Ainda de acordo com o The Times of Israel, espera-se que o acordo seja anunciado hoje ou quinta-feira sob a forma de uma declaração conjunta dos Estados Unidos, Qatar e Egito, que têm estado a mediar as negociações entre Israel e o Hamas.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Guideon Saar, manifestou em Roma a esperança de que se chegue em breve a um acordo de várias fases com o grupo de Gaza.