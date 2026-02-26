Mundo
Tribunal alemão suspende temporariamente a classificação da AfD como extremista
O tribunal administrativo de Colónia emitiu uma providência cautelar que impede a classificação da Alternativa para a Alemanha (AfD) como partido extremista e perigo para a democracia.
O tribunal reconhece que, apesar do partido estar a desenvolver “tendências inconstitucionais”, não é possível determinar “neste momento” se o discurso do partido se enquadra na direita extremista, nem se “configura o partido de forma que, com base no seu panorama geral, se possa estabelecer uma tendência fundamental anticonstitucional”.
No entanto, o processo pode arrastar-se durante vários anos, com a decisão a poder ser revertida, pois a providência cautelar serve apenas até à sentença final, cuja data ainda não está definida.
Nas redes sociais, a co-líder do partido, Alice Weidel, aplaudiu a decisão, afirmando ter posto um “fim indireto aos fanáticos da proibição” e que tal decisão constitui uma “grande vitória não só para a AfD, mas também para a democracia e o Estado de Direito”.
No ano passado, o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição classificou a AfD como um partido “extremista de direita comprovado”, após andar sob vigilância durante vários anos, algo que levou o partido a entrar com uma ação judicial contra a classificação e os Estados Unidos a considerarem a Alemanha como uma “tirania disfarçada”.
A AfD é o segundo maior partido com assento parlamentar, com 151 deputados, e tem liderado as sondagens taco-a-taco com a União Democrata-Cristã (CDU) do chanceler Friedrich Merz.
Tem membros do partido a braços com a justiça, investigados por incentivo ao ódio contra minorias e de apologia ao nazismo, como um membro da juventude do partido a causar polémico por ter proferido um discurso que imitava o ditador Adolf Hitler.
