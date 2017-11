Tribunal Constitucional alemão quer terceiro sexo na lei

RTP08 Nov, 2017, 09:54 | Mundo

Quem não queira ser registado como "homem" ou "mulher", poderá sê-lo como intersexual. A decisão, hoje noticiada em várias agências, teve um eco amplo e destacado na imprensa alemã, que refere a invocação da lei fundamental alemã como suporte do acórdão.



Ainda segundo o Tribunal Constitucional de Karlsruhe, o Parlamento Federal (Bundestag) terá agora até ao fim do próximo ano para elaborar uma lei que, a par do sexo masculino e do feminino, preveja a existência de um "inter" ou "diverso", ou alguma "designação positiva do sexo".



A decisão dos juízes constitucionais respondia a um pedido formulado por uma pessoa que pretendia precisamente ser designada como "inter" ou "diverso", por estar descontente com a sua designação à nascença como sendo do sexo feminino.



A requerente tinha apresentado uma análise de cromossomas que concluía não ser ela mulher nem homem. O seu pedido fora até agora rejeitado em todas as instâncias, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Teve, contudo, mais sorte no Constitucional e criou um precedente e uma obrigação legislativa.