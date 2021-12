Tribunal da Birmânia condenou Aung San Suu Kyi a quatro anos de prisão

Suu Kyi pode ainda enfrentar penas mais pesadas relacionadas com outras 11 acusações sobre as quais o tribunal ainda não se pronunciou.



O tribunal considerou-a culpada de incitar dissidentes a violarem as regras de proteção contra o Covid-19.



Suu Kyi está detida desde o golpe militar, em fevereiro, que derrubou um Governo eleito.



As Nações Unidas consideraram o julgamento político.