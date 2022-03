Tribunal da União Económica e Monetária da África Ocidental suspende sanções da CEDEAO

O Tribunal de Justiça da UEMOA ordenou "a suspensão da execução das sanções decididas pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UEMOA durante a sua sessão extraordinária realizada em Acra no dia 9 de janeiro", lê-se na ordem consultada pela agência de notícias francesa AFP.

Os líderes dos países membros da UEMOA decidiram, a 9 de janeiro, sancionar severamente o plano dos coronéis no poder no Mali desde o golpe de Estado de 2020.

As sanções foram agravadas após os militares terem manifestado a intenção de se manterem na liderança por mais cinco anos, enquanto, inicialmente, se comprometeram a organizar eleições em fevereiro de 2022, para permitir o regresso de civis ao poder no país que vive problemas de instabilidade política e de segurança desde 2012.

No mesmo dia, as sanções foram aprovadas por uma organização regional mais vasta, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que fechou desde então as suas fronteiras com o Mali dentro do espaço regional e suspendeu as trocas financeiras e comerciais que não fossem de necessidades básicas com aquele país.

As consequências da decisão do Tribunal de Justiça da UEMOA sobre as sanções da CEDEAO foram inicialmente pouco claras.

Agora, o tribunal ordenou a suspensão na véspera de mais uma cimeira extraordinária da CEDEAO, que decorrerá sexta-feira no Gana.