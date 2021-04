Tribunal de Contas absolve Dilma Rousseff dos danos causados à Petrobras

O caso data de 2006 quando Dilma era ministra da presidência no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidia ao conselho de administração da Petrobras.A decisão foi tomada por unanimidade pelo tribunal, composto por nove juízes, que consideraram que Dilma, bem como outros antigos membros do Conselho de Administração, não tinham qualquer responsabilidade no caso.", disse o juiz Vital do Rêgo, cujo voto foi apoiado pelos outros juízes.Contudo, os juízes declararam o ex-presidente da empresa estatal José Sergio Gabrielli e os antigos diretores Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa culpados de irregularidades na operação.