Tribunal de Recurso timorense absolve antigo ministro timorense António da Conceição

Os juízes do Tribunal de Recurso julgaram "procedente interposto pelo arguido António da Conceição em consequência absolve-se o arguido da prática do crime que lhe foi imputado", de acordo com o documento.

António da Conceição, antigo ministro do Comércio e Indústria de Timor-Leste, foi condenado no início de janeiro a cinco anos de prisão por participação económica em negócio pelo Tribunal Judicial de Primeira Instância de Díli.

Membro do Partido Democrático, António Conceição foi ministro do Comércio e Indústria e da Educação e foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas.

Em dezembro, foi nomeado embaixador na Indonésia pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta, que acabou por o exonerar daquelas funções em fevereiro.