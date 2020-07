Tribunal do Rio de Janeiro vai enviar para Lisboa o processo contra Duarte Lima

O Tribunal alegou declínio de competência e deu assim por encerrado o processo no Brasil.



Será agora encaminhado para a Procuradoria-Geral da República de Portugal.



Rosalina Ribeiro, antiga secretária e companheira do empresário português Tomé Feteira, foi assassinada no Brasil em 2009.



Duarte Lima é acusado do homicídio, alegadamente para encobrir o facto de se ter apropriado de cinco milhões de euros.



O antigo deputado está a cumprir pena de prisão em Portugal, por burla e branqueamento de capitais.