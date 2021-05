Tribunal holandês ordena que Shell reduza emissões de CO2 até 2030

A decisão, anunciada esta quarta-feira por um tribunal na Haia, Países Baixos, inclui o dióxido de carbono produzido pela atividade da Shell, assim como pelos produtos que vende, e surge na sequência de denúncias por parte de um conjunto de organizações de defesa do meio ambiente., declarou a juíza Larisa Alwin.Em fevereiro, a Shell tinha anunciado que planeava reduzir a sua intensidade de carbono líquido em 20 por cento até 2030, em 45 por cento até 2035 e em 100 por cento até 2050. Contudo,Embora a estratégia ambiental da petrolifera preveja que tornar-se neutra em carbono até 2050,De acordo com o veredicto,. Assim,De facto, pode tratar-se de uma decisão histórica:, afirmou a organização ambientalista Milieudefensie.

Decisão do tribunal pode abrir precedentes

