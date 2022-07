Tribunal Penal Internacional visa crimes de guerra cometidos na Ucrânia

A Conferência de Responsabilização da Ucrânia é coorganizada pelos Países Baixos, pelo gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), o britânico Karim Asad Ahman Khan, e pela Comissão Europeia, e contará com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, estando prevista uma intervenção por videoconferência do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, a comunidade internacional já tomou medidas importantes para levar à justiça os criminosos internacionais que cometeram crimes na Ucrânia, sendo o principal objetivo desta conferência, que se celebra na “cidade da paz e da justiça”, garantir uma abordagem coordenada para fazer avançar os processos.A conferência permitirá a todos os países e partes interessadas desenvolver um plano de ação coletivo que prevenirá que os criminosos escapem à responsabilidade, apontam os organizadores da reunião, sublinhando que está a ser ponderada, em particular, “a possibilidade de cooperação e divisão do trabalho na realização de exames forenses na Ucrânia sob os auspícios do Gabinete do Procurador do Tribunal Penal Internacional”.