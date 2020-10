Trinta mortos na Costa Rica por ingestão de álcool adulterado

As autoridades sanitárias e a polícia estão em alerta desde o início deste mês, quando ocorreram as primeiras mortes causadas por intoxicação com metanol, no bairro de La Carpio, na zona ocidental de São José.O Ministério da Saúde e a polícia inspecionaram mais de 300 estabelecimentos comerciais para obter amostras de "guaro", que foram posteriormente submetidas a análises laboratoriais.No ano passado, as autoridades da Costa Rica contabilizaram 76 casos de intoxicação por metanol e 29 mortes por ingestão de álcool adulterado e apreenderam mais de 66 mil garrafas de bebidas alcoólicas, com marcas legais, adulteradas ou falsificadas.

O metanol, uma substância tóxica aparentada com o etanol, provoca danos graves em todos os órgãos, nomeadamente problemas cerebrais, com sintomas como dor no peito, náusea, hiperventilação, cegueira e coma.