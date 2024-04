Tropas dos Estados Unidos no oeste do Iraque atacadas sem vítimas ou danos

A fonte, citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP), não avançou a autoria do ataque.

As forças dos Estados Unidos têm sido alvo de vários ataques na região desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou, no início de outubro de 2023, mas a maior parte deles parou no início de fevereiro.

"O ataque de segunda-feira teve como alvo a base aérea de al-Asad" sem causar quaisquer feridos ou danos, disse o responsável norte-americano sob condição de anonimato, que não especificou o tipo de ataque.

"Este é o segundo ataque contra as forças americanas desde 04 de fevereiro", acrescentou.

Um outro ataque ocorreu no fim de semana, com foguetes disparados a partir do norte do Iraque contra uma base norte-americana na Síria responsável pelo combate aos jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI).

Entre o início de outubro e o início de fevereiro, as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvo de mais de 165 ataques, causando feridos, mas nenhuma morte entre os soldados norte-americanos.

No final de janeiro, um ataque com `drones` (aeronaves não tripuladas) a uma base na Jordânia matou três soldados norte-americanos, levando o Pentágono a realizar ataques contra posições ligadas ao Irão na região. Os ataques contra posições norte-americanas pararam desde então.

A maioria dos ataques foi reivindicada pela "Resistência Islâmica no Iraque", um grupo de milícias pró-Irão cujos líderes estão ligados às Brigadas do Hezbollah.