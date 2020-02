Trump admite ter enviado Giuliani à Ucrânia para reunir informações sobre os Biden

Quando, numa entrevista realizada quinta-feira, o jornalista Geraldo Rivera perguntou a Donald Trumpe se essa era razão de arrependimento, a resposta do Presidente foi clara.admitiu, aproveitando para elogiar o papel de Giuliani no “combate ao crime”.“Aqui está a minha escolha: ou lido com os Comeys deste mundo, ou lido com o Rudy”, afirmou o Presidente, referindo-se ao antigo diretor do FBI, James Comey, que Trump despediu em 2017.Remetendo para o facto de Comey ter sido criticado pela forma como conduziu a investigação sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016,“O Rudy era o procurador número um, um dos melhores procuradores, e também o melhor presidente da Câmara” de Nova Iorque, sustentou Trump, acrescentando que presidentes anteriores tiveram atitudes semelhantes para com os seus advogados pessoais.“Outros presidentes também os tinham. Franklin Roosevelt tinha um advogado que (…) estava totalmente envolvido com o Governo. Eisenhower tinha um advogado. Todos eles tinham advogados”, argumentou.

Provas contra Giuliani

Giuliani foi uma peça central no processo de destituição de Donald Trump, que recentemente terminou com a absolvição do Presidente dos dois crimes de que era acusado: abuso de poder e obstrução ao Congresso.Durante o processo,em busca de informações comprometedoras sobre a família de Joe Biden, rival democrata de Trump.Quando, em novembro, o Presidente foi questionado sobre o envio de Rudy Giuliani à Ucrânia, este negou tê-lo feito, apesar de, já na altura, o ter considerado um “grande lutador contra a corrupção”.Pouco antes do final do processo de, em fevereiro deste ano, a Câmara dos Representantes norte-americana revelou ter provas cruciais contra Trump, nomeadamente dezenas de páginas com comunicações efetuadas entre Rudy Giuliani e o seu associado Lev Parnas, nascido na Ucrânia.Entre as provas encontrava-se também. “O Presidente Trump tem conhecimento e consentiu” neste pedido, afirmou o advogado na missiva.Donald Trump diz acreditar que a família Biden está envolvida em crimes de corrupção na Ucrânia – onde Hunter Biden trabalhou na empresa de gás Burisma – e na China. O Presidente dos Estados Unidos já afirmou aliás que, para além da Ucrânia, também a China deveria investigar os Biden.O processo defoi iniciado em dezembro passado pela oposição democrata, que acusou Trump de ter pressionado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar a atividade da família de Joe Biden numa tentativa de sair beneficiado nas eleições presidenciais deste ano.