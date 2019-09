Trump adverte contra o perigo de guerra civil se for destituído

Donald Trump, conhecido como habitual espectador Fox News, gostou da intervenção que ontem fez nessa cadeia de televisão o pastor Robert Jeffress, que afirmou: "Quero hoje emitir uma previsão: se os democratas tiverem êxito em afastar o presidente do seu cargo, receio que isso cause nesta nação uma fractura de tipo guerra civil, da qual este país nunca irá recompor-se".

Trump reproduziu a frase no seu Twitter, citando o autor no final, e acrescentando ainda um parêntesis da sua lavra, para afirmar que os democratas nunca conseguirão destituí-lo.



....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews