Trump agradece eficácia de SS a protegê-lo contra manifestantes

O tweet da polémica tem como tema os incidentes causados pela visita de Trump, no passado dia 2 de junho, à igreja episcopaliana de St. John. Para o presidente caminhar até ao templo e aí se fazer fotografar empunhando uma bíblia, vários serviços de segurança empreenderam, efectivamente, evacuar as ruas do trajecto, dispersando com gases lacrimogéneos, manifestantes que até aí tinham permanecido pacificamente na área.







A violência usada para arredar os manifestantes foi vivamente criticada pelas autoridades religiosas que têm a seu cargo a igreja, declarando estas que nem a igreja de St. John nem a bíblia são adereços para a propaganda eleitoral de seja quem for. Essa violência teve, mais de uma semana decorrida, um outro eco diferido na declaração do general Mark Milley, que apresentou desculpas por ter acompanhado Trump naquele fatídico passeio.







No seu tweet, o inquilino da Casa Branca afirma: "As tropas da nossa grande Guarda Nacional que tratou da área em volta da Casa Branca mal podiam acreditar como tudo foi tão fácil. 'Um passeio no parque', disse um deles. Os protestatários, agitadores, anarquistas (ANTIFA), e outros, foram controlados com MUITA facilidade pela Guarda, a Polícia de D.C & SS. GRANDE TRABALHO!"



Our great National Guard Troops who took care of the area around the White House could hardly believe how easy it was. “A walk in the park”, one said. The protesters, agitators, anarchists (ANTIFA), and others, were handled VERY easily by the Guard, D.C. Police, & S.S. GREAT JOB! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Wow. Trump just tweeted that the peaceful protestors around the White House were handled very easily by the S.S. The S.S., otherwise known as the Schutzstaffel, was Adolf Hitler’s paramilitary group of the Nazi Party. It was led by Heinrich Himmler and was pure fucking evil. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 11, 2020

The S.S. was Nazi’s Germany’s most evil organization responsible for murdering more than 6 million Jews. I have no idea why Trump would even tweet about American protestors being easily handled by his S.S. Trump did tear gas his own people for a photo op but this is too much. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 11, 2020

As reacções no Twitter não se fizeram esperar. Um utilizador comentava ironicamente que os manifestantes pacíficos foram controlados com muita facilidade pelas SS, explicando que se trata da sigla de um grupo paramilitar do partido hitleriano, comandado por Heinrich Himmler.Mais adiante, o mesmo utilizador prossegue depois, no mesmo registo irónico perguntando-se porque havia Trump de festejar a facilidade com que as suas SS dominaram os manifestantes, a não ser pelo facto de também esse domínio se ter exercido com recurso a gás, que "ele lançou contra o seu próprio povo para poder fazer uma foto".