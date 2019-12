Trump aponta o dedo a Macron por declarações sobre a NATO

“É uma afirmação dura de se fazer quando na França está a acontecer uma situação difícil”, defendeu o Presidente dos EUA no início de uma conferência de imprensa de 52 minutos, referindo-se ao estado de descontentamento representado pelos “coletes amarelos”., declarou.

Donald Trump aproveitou para criticar a “elevada taxa de desemprego” em França e os conflitos políticos que as manifestações dos “coletes amarelos” têm originado.Estou um pouco surpreendido com isso”, acrescentou.

Trump alerta União Europeia

O Presidente dos EUA lançou em Londres um aviso aos membros da União Europeia, considerando que poderá aproximar-se uma situação “difícil” caso o bloco não modifique a sua visão sobre o comércio e sobre a NATO., salientou Trump. “O défice tem sido astronómico por muitos, muitos anos, com os Estados Unidos e a Europa a seu favor. Eu estou a mudar isso e vou mudá-lo muito rapidamente”, alertou.“Não é correto que se aproveitem da NATO nem que se aproveitem do comércio, e é isso que acontece. Não podemos deixar isso acontecer”.

Acordo com a China talvez só "depois das eleições"

Donald Trump referiu que um acordo comercial com a China apenas acontecerá se ele assim o entender, considerando que as negociações estão a ser positivas da sua parte.“Estou a ir muito bem quanto ao acordo com a China, caso eu queira fazê-lo”, explicou. “Não penso que seja uma questão de se eles querem fazê-lo, mas sim se eu quero. Vamos ver o que acontece”.De acordo com o Presidente, não existe um prazo para alcançar esse acordo e,

Boris Johnson é “muito capaz”

Quanto à situação política no Reino Unido, Donald Trump disse não querer interferir com as eleições britânicas, mas considerou o primeiro-ministro Boris Johnson “muito capaz”.



“Penso que Boris é muito capaz e acredito que irá fazer um bom trabalho”, declarou, aproveitando para reafirmar o seu apoio ao Brexit.



Quando questionado sobre se seria capaz de trabalhar com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, caso seja este a vencer as eleições de 12 de dezembro, Trump garantiu que consegue trabalhar com qualquer pessoa. “Sou uma pessoa com quem é fácil trabalhar”, defendeu.



O Presidente norte-americano frisou ainda que o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido não está em cima da mesa de negociações comerciais entre esse país e os Estados Unidos. “Nunca pensei sequer nisso” garantiu Trump. “Não o queríamos nem que nos fosse entre numa bandeja de prata”.



Na semana passada, Corbyn disse existirem provas de que Boris Johnson pretende “vender” o sistema público de saúde aos EUA.

“Impeachment é uma farsa”

Outro dos temas que não poderia ficar de parte na conferência de imprensa dada em Londres é o processo de destituição de que Trump está a ser alvo.



“A questão do impeachment é uma farsa, tornou-se uma farsa. Está a ser feito para ganho puramente político. [Os democratas] estão a ver se conseguem ou não fazer algo em 2020 porque, caso contrário, vão perder [as eleições presidenciais]”, defendeu Donald Trump.



Os democratas no Congresso têm levado a cabo um processo de tentativa de destituição do Presidente. Neste processo, Trump é acusado de ter pedido ao homólogo ucraniano para investigar o rival político Joe Biden e o seu filho, Hunter Biden, acusados por Trump de corrupção.