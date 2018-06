Trump aprova tarifas de 50 mil milhões de dólares em mercadorias chinesas

RTP15 Jun, 2018, 10:23 | Mundo

A decisão do presidente norte-americano aconteceu após uma reunião, na quinta-feira, com alguns especialistas económicos, incluindo o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, e o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, de acordo com a CNN.





Durante meses, Trump ameaçou a China com o aumento de tarifas, como forma punição pelo que considera ser o roubo de propriedade intelectual. "Temos um tremendo problema de roubo de propriedade intelectual", disse em março. Na época, o presidente norte-americano anunciou pela primeira vez que os Estados Unidos imporiam sanções comerciais de cerca de 50 mil milhões de dólares em produtos chineses. "Isso tornará a nação [EUA] muito mais forte e muito mais rica".



Trump tem também gerado desentendimentos com outros aliados como Canadá, México e União Europeia, devido à aplicação de tarifas aduaneiras para importação de aço e alumínio.





Pequim já tinha dito que responderia às tarifas americanas sobre exportações chinesas com tarifas retaliatórias de valor equivalente nos produtos norte-americanos, como carros, aviões e soja.