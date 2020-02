Trump arrasa "Parasitas" e pede regresso de velhas glórias da América

“Não podemos voltar a ter um ‘E Tudo o Vento Levou?’”, perguntou Trump aos seus apoiantes de Colorado Springs.





“Já não temos problemas suficientes com as relações com a Coreia do Sul e ainda por cima dão-lhe o prémio de melhor filme?”

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

O filme “Parasitas” fez história na edição deste ano dos Óscares em quatro categorias (melhor filme, melhor realizador, melhor argumento e melhor filme em língua estrangeira). Mas não foi o número de estatuetas o que colocou o filme nos anais da história. A surpresa veio com o Óscar de melhor filme, o primeiro sem ser em língua inglesa, com que a Academia distingiu “Parasitas”.





Os amuos e críticas do presidente norte-americano nem sempre parecem seguir uma lógica comum ou, neste caso, poderá ter sido apenas uma forma de entrar em comunhão com a multidão sem outra intenção escondida nas suas palavras.





Há, no entanto, um pormenor que não passa despercebido: Trump pergunta se não podemos voltar a ter filmes como “Sunset Boulevard” (O Crepúsculo dos Deuses, 1950) ou “Gone With The Wind” (E Tudo o Vento Levou, 1939).





Se a primeira escolha não suscita qualquer questão – Sunset Boulevard trata do tema da estrela em decadência que procura um novo fôlego para a sua carreira –, já o segundo encaixa de forma não inocente em toda a cartografia política de Trump e da ala mais radical dos republicanos: as feridas (ainda) da Guerra Civil, a escravatura e as relações entre os brancos e negros nos Estados Unidos desse período, uma estruturação da sociedade que ainda subsiste, em alguns Estados do país de forma mais ostensiva, noutros de forma mais latente.





“E Tudo o Vento Levou” remete para cenários de uma América branca que ganharam nova visibilidade com a vitória de Donald Trump, apoiado pelos setores ao mesmo tempo mais radicais e mais tradicionais do Partido Republicano e de uma certa altright – um interior rural do país que tem sido o esteio da Administração Trump.









Os estúdios Neon, que distribuem o filme nos Estados Unidos, aludiram ao facto de o filme ser traduzido e legendado para responder às críticas de Trump: “[As críticas] são compreensíveis. Ele não consegue ler”.