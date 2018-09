Trump ataca Irão e Venezuela na Assembleia Geral da ONU

RTP25 Set, 2018, 16:29 / atualizado em 25 Set, 2018, 16:54 | Mundo

Um ano depois do primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente norte-americano dirigiu-se à câmara da organização com um discurso mais amistoso e prudente. Ainda assim, Donald Trump não deixou de louvar as grandes batalhas e conquistas na agenda da Presidência.







Na visão do Presidente, a atual administração e os quase dois anos de mandato permitiram alcançarar "quase tanto" quanto qualquer outra Presidência na história dos Estados Unidos. A frase foi acolhida com risos na assembleia geral, a que Donald Trump também respondeu bem disposto: "Não estava à espera dessa reação", confessou.







Donald Trump sublinhou o “enorme progresso” alcançado durante os últimos 12 meses, ao nível económico e de criação de empregos, mas também com a maior proteção das fronteiras norte-americanas. Prometeu para breve uma força militar norte-americana “mais forte que nunca”. “Hoje os Estados Unidos são um país mais forte, mas seguro e mais rico”, apontou.





Ao nível externo, o Presidente norte-americano não deixou de aludir às negociações com a Coreia do Norte que decorreram nos últimos meses. Donald Trump lembrou a cimeira de Singapura e as conversações diretas com Kim Jong-un. Desde esse encontro, assinala o líder norte-americano, que os mísseis "deixaram de voar por todos os lados" e os testes nucleares do regime norte-coreano cessaram, e iniciou-se também o desmantelamento de instalações nucleares.







Donald Trump agradeceu a "coragem" do líder da Coreia do Norte, bem com a ajuda concedida por outros países envolvidos, mas reconheceu que "muito continua por fazer", e por isso as sanções contra o regime norte-coreano mantêm-se em vigor.







Como já era esperado, algumas das mais duras palavras proferidas pelo Presidente norte-americano tiveram como destinatário o regime de Teerão. Nas palavras de Donald Trump, a liderança iraniana "semeia o caos, morte e destruição" no Médio Oriente, sem respeito por Estados vizinhos e fronteiras.







O Presidente norte-americano saiu em defesa da decisão, anunciada em maio, retirar os Estados Unidos do "horrível" acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015. Refere que, desde o levantamento das sanções associadas a um maior escrutínio do programa nuclear, o orçamento militar do Irão cresceu "cerca de 40 por cento".







(em atualização)