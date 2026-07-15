Trump confiante que Rússia está pronta para terminar a guerra

Trump confiante que Rússia está pronta para terminar a guerra

O presidente norte-americano, Donald Trump, acredita que o homologo russo, Vladimir Putin, está pronto para fechar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia em breve, apesar dos ataques contínuos e de alguns indícios de que a Rússia provavelmente intensificará o conflito.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Evan Vucci - Reuters

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"Acho que ele está pronto para fechar um acordo", disse Trump em entrevista à Fox News, quando questionado sobre as suas conversas com Putin. A entrevista foi gravada na terça-feira e exibida esta quarta-feira.

No entanto, três fontes próximas do Kremlin disseram à Reuters que Putin está a rejeitar os apelos para negociar a paz com Kiev e que provavelmente intensificará o conflito, que já dura há cinco anos.

Trump tinha prometido fechar um acordo para a guerra, que já dura há cinco anos, no primeiro dia do seu mandato, em janeiro de 2025.

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