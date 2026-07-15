Trump confiante que Rússia está pronta para terminar a guerra

"Acho que ele está pronto para fechar um acordo", disse Trump em entrevista à Fox News, quando questionado sobre as suas conversas com Putin. A entrevista foi gravada na terça-feira e exibida esta quarta-feira.



No entanto, três fontes próximas do Kremlin disseram à Reuters que Putin está a rejeitar os apelos para negociar a paz com Kiev e que provavelmente intensificará o conflito, que já dura há cinco anos.



Trump tinha prometido fechar um acordo para a guerra, que já dura há cinco anos, no primeiro dia do seu mandato, em janeiro de 2025.

