Mundo
Guerra na Ucrânia
Trump confiante que Rússia está pronta para terminar a guerra
O presidente norte-americano, Donald Trump, acredita que o homologo russo, Vladimir Putin, está pronto para fechar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia em breve, apesar dos ataques contínuos e de alguns indícios de que a Rússia provavelmente intensificará o conflito.
"Acho que ele está pronto para fechar um acordo", disse Trump em entrevista à Fox News, quando questionado sobre as suas conversas com Putin. A entrevista foi gravada na terça-feira e exibida esta quarta-feira.
No entanto, três fontes próximas do Kremlin disseram à Reuters que Putin está a rejeitar os apelos para negociar a paz com Kiev e que provavelmente intensificará o conflito, que já dura há cinco anos.
Trump tinha prometido fechar um acordo para a guerra, que já dura há cinco anos, no primeiro dia do seu mandato, em janeiro de 2025.
No entanto, três fontes próximas do Kremlin disseram à Reuters que Putin está a rejeitar os apelos para negociar a paz com Kiev e que provavelmente intensificará o conflito, que já dura há cinco anos.
Trump tinha prometido fechar um acordo para a guerra, que já dura há cinco anos, no primeiro dia do seu mandato, em janeiro de 2025.