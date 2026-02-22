Trump "curioso" sobre razões para Irão não ter "capitulado" perante ameaças

Irão estará a ponderar cedências





Witkoff alerta para enriquecimento nuclear “perigoso”

O presidente dos Estados Unidos está curioso para saber por que razões o Irão ainda não "capitulou" nem concordou em restringir o seu programa nuclear. A posição foi dada a conhecer pelo enviado especial de Donald Trump ao Médio Oriente, Steve Witkoff."Não quero usar a palavra, porque ele entende que tem muitas alternativas, mas", disse Witkoff no sábado, em entrevista a um programa da Fox News apresentado por Lara Trump, nora do presidente."Porque é que, sob esta pressão, com o poderio naval e marítimo que temos lá, eles não vieram ter connosco e disseram:? Está a ser difícil fazê-los chegar a esse ponto", acrescentou.As declarações surgem depois de Donald Trump ter ordenado um reforço das forças norte-americanas no Médio Oriente, anunciando ainda preparativos paraTeerão já ameaçou retaliar contra bases dos Estados Unidos se for atacado.Este domingo, um funcionário do regime iraniano indicou à agência Reuters queem troca do levantamento das sanções e do reconhecimento do seu direito de enriquecer urânio.Segundo a mesma fonte, Teerão poderá aceitar um acordo sob o qual enviaria metade do seu urânio mais altamente enriquecido para o exterior, diluiria o restante e participaria na criação de um consórcio regional de enriquecimento.Também este domingo, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, avançou à CBS que deverá encontrar-se com Steve Witkoff na Suíça na terça-feira, acrescentando que ainda existeentre Washington e Teerão.Já na última terça-feira, autoridades norte-americanas e iranianas realizaram conversações indiretas na Suíça com o objetivo de conter o programa nuclear do Irão, afirmando que houve progressos.Os EUA e os seus aliados europeus suspeitam que o Irão esteja a avançar para a fabricação de uma arma nuclear, o que já foi negado por este país do Médio Oriente."Eles têm enriquecido muito além do necessário para fins nucleares civis. Chega a 60 por cento" de pureza físsil, acusou Witkoff na entrevista à Fox News no sábado.Este fim de semana, várias universidades do Irão foram palco de protestos antigovernamentais, os primeiros desta dimensão desde janeiro, quando a repressão das autoridades resultou na morte de milhares de pessoas.