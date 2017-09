Partilhar o artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte Imprimir o artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte Enviar por email o artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte Aumentar a fonte do artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte Diminuir a fonte do artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte Ouvir o artigo Trump denuncia estados 'fora da lei' e ameaça destruir Coreia do Norte